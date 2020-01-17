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أخبار البلد

القوى العاملة: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:43 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن 25 يناير 2020 "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

ويتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





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