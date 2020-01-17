العربية للتصنيع تستقبل مساعد رئيس جمهورية الكونغو لبحث مجالات التعاون

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، السيد "الكسي كاليمبي"مساعد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية للإشراف علي البنية التحتية والسيد "جون إنسانة " نائب هيئة التعدين .



تأتي تلك الزيارة في ظل إستراتيجية الدولة للانفتاح علي إفريقيا وتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي " لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية.



تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية الكونغو الديموقراطية الشقيقة.



وأكد "الكسي كاليمبي" حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية ورئاستها للاتحاد الإفريقي,مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول للاقتصاد الرقمي ، كما أثني علي مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية.



وأشاد "كاليمبي "بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية, مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بالكونغو الديموقراطية خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الإتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة .



وأضاف أنه تم دراسة فتح سوق للمنتجات المصرية بدولة الكونغو الديموقراطية وخاصة منتجات الهيئة العربية للتصنيع المتميزة في شتي المجالات التنموية كخطوة هامة في طريق التعاون البناء بين دول القارة .



من جانبه " , أشار الفريق "التراس" أن تلك الزيارة بهذا الزخم تعكس عمق الروابط بين مصر وكافة دول إفريقيا, وذلك انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تحرص علي أهمية مد جسور التقارب والتعاون بين دول القارة وإعادة الدفء في العديد من المجالات علي نحو يلبي التطلعات لشعوب القارة الإفريقية ,فضلا عن دعم ركائز الأمن والاستقرار للقارة الإفريقية.



وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية , مشيرا إلي بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات أشقائنا بدولة الكونغو الديموقراطية, خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.



وتالع أننا اتفقنا ايضا على المشاركة في مشروعات البنية التحتية ومجالات التنمية الشاملة والتحول للإقتصاد الرقمي وتبادل الزيارات وتشكيل لجنة فنية لدراسة الإمكانيات المتاحة والاحتياجات ووضع خطط زمنية للتنفيذ , مُشددا علي أهمية التدريب في مجالات متعددة وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية الكونغو الديموقراطية بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.



وعقب انتهاء المباحثات المشتركة ، قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع ومساعد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية بتفقد معرضا لمُنتجات الهيئة الدفاعية والمدنية , حيث أشاد "الكسي كاليمبي" "بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي ،مشيرا أنه يتمني أن تثمر تلك الزيارة عن تعاون بناء وتكاملا تكنولوجيا بين الكونغو والعقول والخبرات المصرية بالعربية للتصنيع في كافة المجالات من أجل التغلب علي التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الإفريقية.

