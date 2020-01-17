الطماطم بجنيهين للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 17-1-2020

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المختلفة، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17 – 1- 2020، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم بين جنيهان و5.6 جنيه، والبطاطس بين 3 و4.5 جنيه.





وسجل البصل بين 3 و6 جنيهات، الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه، الفاصوليا بين 5 و8 جنيها، بتراجع 3 جنيهات، وتراوح الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.





وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات بزيادة جنيهان، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.



