AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الطماطم بجنيهين للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 17-1-2020

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:13 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
Advertisements
مايكل عياد
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المختلفة، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 17 – 1- 2020، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن الموقع الرسمي لسوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم بين جنيهان و5.6 جنيه، والبطاطس بين 3 و4.5 جنيه.

وسجل البصل بين 3 و6 جنيهات، الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه، الفاصوليا بين 5 و8 جنيها، بتراجع 3 جنيهات، وتراوح الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات بزيادة جنيهان، والملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.

وفيما يتعلق أسعار الفاكهة، سجلت أسعار البرتقال بلدي بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 1.5 و6 جنيهات، والجوافة بين 5 و9 جنيهات، وسجل الليمون البلدي بين 7 و11 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطماطم تتراجع 30 قرشا.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-12-2019

البطاطا بـ 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 27-12-2019

الطماطم بـ5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29-12-2019

الكوسة 7 جنيهات ..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

الكوسة بـ8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 5-1-2020

ترشيحاتنا

بحيلة ذكية.. اعرف إزاي تحفظ حالة WhatsApp على هاتفك

به نسخة من مصحف عثمان واستقبل السيسي رئيسا.. ماذا تعرف عن القبة أكبر قصر في مصر.. صور

اعتقال تركي خدع 600 فتاة مغربية باسم الزواج | تفاصيل

لتسجيل المكالمات.. ميزة جديدة تضيفها جوجل لتطبيقها Phone

مرور الجيزة: إغلاق شارع الهرم 10 ساعات على مدار يومين

غيرة وفاء.. تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما

بفستان مشجر قصير.. زوجة محمود العسيلي تتألق في شهر العسل

به نسخة من مصحف عثمان واستقبل السيسي رئيسا.. ماذا تعرف عن القبة أكبر قصر في مصر.. صور