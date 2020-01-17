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رياضة

أشياء مختلفة.. ميدو: طريقة تقييم الإنسان في مصر تمنعنا من التطور

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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منار نور
وجه احمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة رسالة غامضة إلى جمهوره تتحدث فيها عن تقييم الإنسان فى مصر بطريقة منعتنا من التطور كدولة ومجتمع رغم اننا نمتلك كل المقومات.

وغرد "أحمد حسام ميدو" من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي: "في كل دول العالم التي تقدمت علينا بعشرات السنوات يتم تقدير الإنسان وتقييمه بحجم وقيمة العمل الذي يقدمه مهما كانت وظيفته.. في بلادنا يتم تقييم الإنسان بأشياء مختلفة ومختلفة وفي رأيي هذا هو اهم الأسباب التي منعتنا من التطور كدولة ومجتمع رغم اننا نمتلك كل المقومات". 

وتابع " ميدو " : لذلك عدم تربية أولادنا في البيوت والمدارس على احترام أي شخص على مدى قيمة عمله وإخلاصه فيما يفعل جعل البعض يخجل مما يعمل وجعل البعض يسعى لوظائف ليست على حجم إمكانياته فأخرج لنا النظام الوظيفي الكثير من الفشلة في كل المجالات!! " . 

وأضاف أحمد حسام ميدو: "علينا أن نعلم أولادنا أن أهم شيء في الحياة هو الإخلاص للعائلة والإخلاص في العمل إذا ما أردنا أن نخطو خطوة إلى الأمام.. علينا أن نعلم أولادنا بألا ينظروا إلى الآخرين وألا ينشغلوا بهم وبأن يهتموا بتطورهم الشخصي فقط دون النظر إلى من حولهم". 

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال مباراتين، والتعادل في 5 لقاءات، إضافة إلى الخسارة في 6 مباريات.

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