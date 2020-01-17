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منوعات

واقعة مريبة.. شركة طيران تجبر فتاة على إجراء اختبار حمل قبل صعود الطائرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أجبرت إحدى شركات الطيران مسافرة على القيام بإجراء شديد الغرابة، قبل صعودها إلى الطائرة المتجهة بها إلى جزر سايبان الأمريكية بالمحيط الهادئ. 

أصيبت الشابة اليابانية "ميدوري" البالغة من العمر 25 عامًا، بالصدمة في مطار هونج كونج الدولي، وذلك بعد أن أخبرها موظفو شركة الطيران بضرورة إجراء اختبار حمل، وإلا فلن يكن بإمكانها صعود الطائرة. 

وكان هذا الطلب من أجل إثبات أنها ليست حامل، انتقدت الشابة هذا التصرف والطلب الغريب وقالت لـ "وول ستريت جورنال": "كانت تجربة مهينة ومحبطة.. شركة الطيران طلبت أيضًا من أخريات ممن يبدين على أجسادهن أنهن حوامل".

وأضافت أن موظفي الشركة اصطحبوها إلى الحمام وقاموا بتسليمها اختبار الحمل، ومنعوها من صعود الطائرة إلا بعد التأكد من أن اختبار الحمل سلبي. 

وتلقت الشركة انتقادات شديدة بسبب هذه الواقعة، وردت الشركة بأن الكثير من السيدات يتجهن إلى جزيرة سايبان كـ سياحة ولادة، هناك يضعن أطفالهن للحصول على الجنسية الأمريكية.

وأضافت أن الشركة تتعرض للضغط من قبل السلطات بـ سايبان لإجراء التفتيش على السيدات والتأكد من عدم وجود حوامل وذلك لضمان عدم تقويض قوانين الهجرة الأمريكية.
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