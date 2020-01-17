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أخبار البلد

الحكومة: لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية تأثرا بالتغيرات المناخية

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:03 ص
المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تلف المحاصيل الزراعية (الشتوية) تأثرًا بالتغيرات المناخية (موجة الصقيع والعواصف الترابية)، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية تأثرًا بالتغيرات المناخية، مُوضحةً أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الزراعات من العواصف الترابية، وموجة الصقيع والطقس السيء، لافتةً إلى أنه قد تم تحقيق فائض كبير من إنتاج الفاكهة والخضروات، وارتفعت صادرات مصر الزراعية بنسبة 5.8%، لتصل إلى نحو 5 ملايين و 500 ألف و 125 طنًا خلال عام 2019، مقارنةً بـ 5 ملايين و 200ألف و250 طنًا خلال عام 2018، بزيادة قدرها حوالي 299 ألفًا، و875 طنًا.

وفي إطار حرص الدولة على سلامة المحاصيل وزيادة إنتاجها، فقد تم وضع خطة للتعامل مع التغيرات المناخية، وإصدار تكليفات لجميع إدارات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية لموجة الصقيع، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات، والمساحات المنزرعة بالمحاصيل، من أجل التدخل والعلاج الفوري في حالة تأثر أيٍ من المحاصيل بالتقلبات الجوية، فضلًا عن عمل ندوات في القرى والحقول للمزارعين، وكذلك وضع برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مراكز البحوث الزراعية متخصصون في أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بمختلف قرى المحافظات.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg).
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