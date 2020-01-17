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توك شو

بدون علم أهلها.. السبب الرئيسي في تغيير ماجدة اسمها الحقيقي

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:11 ص
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
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البهى عمرو
قالت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد، على قناة صدى البلد، إن الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي تركت أعمال كثيرة مميزة، بيم أفلام دينية ووطنية واجتماعية.

وأضافت لميس سلامة، أن الراحلة قالت إن حياتها الشخصية قدمتها من خلال الكثير من الأعمال التي عرضت على الشاشة، مشيرة إلى أن الراحلة بدأت مشوارها مع الفن فى سن الـ 15 عامًا.

وتحدثت لميس عن انضمام الراحلة لـ الفن وقالت: فى وقت دراستها ذهبت لاستوديو شبرا والمخرج سيف الدين شوكت، ووجد فيها كل المواصفات التي يبحث عنها لكى تقوم ببطولة فيلم الناصح عام 1949 مع الفنان الراحل اسماعيل ياسين.

وكشفت لميس سلامة، أن الراحلة وافقت على المشاركة فى الفيلم بدون علم أسرتها وقررت تغيير أسمها فى هذا التوقيت.

ولفت لميس سلامة، إلى أن الاسم الحقيقي لـ الراحلة ماجدة الصباحي، هو عفاف علي كامل الصباحي.

ونعت الإعلامية لميس سلامة، الفنانة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا عصر أمس الخميس، عن عمر يناهز ال88 عاما.

وأضافت لميس سلامة، أن الراحلة من مواليد 4 مايو عام 1931، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وأنها حاصلة على شهادة البكالوريا الفرنسية، وأنها تزوجت من الفنان إيهاب نافع و أنجبت الفنانة غادة نافع.

وأشارت الإعلامية لميس سلامة، أن الراحلة ماجدة الصباحي قدمت أفلام كثيرة وحصل على جوائز كثيرة وتم اختيار بعض أفلامها من أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما.

وقد قررت أسرة الفنانة الكبيرة الراحلة ماجدة الصباحي إقامة العزاء الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم، الجنازة ستقام في مسجد مصطفى محمود اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر.

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