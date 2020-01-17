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محافظات

محافظ كفر الشيخ لـ صدى البلد: تقديم الرعاية لمصابي حريق إبشان.. وأزورهم خلال ساعات

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:17 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على متابعته للحريق الذي نشب بمنزل بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، وانهيار جزئي للعقار.

وقال محافظ كفر الشيخ، لـ"صدى البلد": "سأقوم بزيارة المصابين بالمستشفى خلال ساعات عقب استقرار الوضع الطبي العاجل لهم"، مشيرًا إلى أنه تمت المتابعة والرعاية بمعرفة الجهات المعنية بالمحافظة.

كانت قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، شهدت أمس حريقًا بالطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين بحي سيدي عمر طلحة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة بحروق، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق بعقار بقرية إبشان، وتم السيطرة على الحريق، الذي نتج عن اشتعال موقد غاز ذاتي "أنبوبة صغيرة بشعلة".

وأدى ذلك الحادث إلى إصابة رمضان صبحي، 45 سنة، وصفية عبد الحميد 39 سنة، وندى صبحي، 5 سنوات، بحروق وإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام عبر سيارات الإسعاف، لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن اشتعال موقد الغاز، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وانهيار جزئي للعقار، عبارة عن سقوط الجدران، وتصدعات وشروخ في بعض الجدران الأخرى بالمنزل.
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