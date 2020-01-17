افتتاح مقر نقابة العلميين بالخارجة.. والمحافظ يدعو المواطنين للإقامة بالوادي الجديد

إفتتح الدكتور عبد الستار المليجى النقيب المعزول، فرعا جديدا بمدينة الخارجة، لتخدم ٢٥٠ ألف من أبناء مصر القاطنون بالوادي الجديد.





كما تم عقد مؤتمر فى الوادى الجديد تحت رعاية المحافظ محمد سليمان الزملوط الذى كان فى استقبال نقيب المهن العلمية السيد عبدالستار المليجي والوفد المرافق له والدكتور محمد نبيل بس وكيل أول النقابة والدكتور ناصر أحمد بركات وكيل ثان النقابة وذلك بمكتبة مصر بالخارجة بقيادة الدكتور محسن عبد الوهاب مستشار المحافظ وعضو مجلس إدارة فرع أكاديمية البحث العلمي بالوادي وحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي النقابات المهنية والعمالية .





قال د. السيد عبد الستار المليجي، خلال هذا المؤتمر إن المصريين ليسوا في حاجة لشهادة من أحد على تفوقهم العلمي، لافتا إلى أن أبناءنا لهم أياد بيضاء في مجالات الأبحاث العلمية المختلفة، والمناحي الأخرى رياضيًا وثقافيًا.



