AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

افتتاح مقر نقابة العلميين بالخارجة.. والمحافظ يدعو المواطنين للإقامة بالوادي الجديد

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:20 م
افتتاح مقر نقابة
افتتاح مقر نقابة العلميين بالخارجة
Advertisements
شيماء مجدي
إفتتح الدكتور عبد الستار المليجى النقيب المعزول، فرعا جديدا بمدينة الخارجة، لتخدم ٢٥٠ ألف من أبناء مصر القاطنون بالوادي الجديد. 

كما تم عقد مؤتمر فى الوادى الجديد تحت رعاية المحافظ محمد سليمان الزملوط الذى كان فى استقبال نقيب المهن العلمية السيد عبدالستار المليجي والوفد المرافق له والدكتور محمد نبيل بس وكيل أول النقابة والدكتور ناصر أحمد بركات وكيل ثان النقابة وذلك بمكتبة مصر بالخارجة بقيادة الدكتور محسن عبد الوهاب مستشار المحافظ وعضو مجلس إدارة فرع أكاديمية البحث العلمي بالوادي وحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي النقابات المهنية والعمالية .

قال د. السيد عبد الستار المليجي، خلال هذا المؤتمر إن المصريين ليسوا في حاجة لشهادة من أحد على تفوقهم العلمي، لافتا إلى أن أبناءنا لهم أياد بيضاء في مجالات الأبحاث العلمية المختلفة، والمناحي الأخرى رياضيًا وثقافيًا.

ودعا محافظ الوادى الجديد الدكتور محمد الزملوط المصريين لزيارتها ، كما دعا ٥ مليون مصرى للإقامة فيها حيث العمل والأمل فى مستقبل واعد وسعيد مع الموارد الطبيعية الفتية فى مجالات التعدين والصناعة والنخيل والزيتون والزراعات المميزة والتاريخ والسياحة والهدوء والراحة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستجدات نقابة العلميين.. المجلس يتهم النقيب بإهدار 8 ملايين جنيه وفك ودائع البنوك.. وطلبات إحاطة من النواب لحل الأزمة..والمليجى يرد

مستجدات نقابة العلميين.. جمعية عمومية طارئة.. زيادة المعاشات للأعضاء.. والمجلس: وزارة المالية أنصفتنا بقرار تحصيل الدمغات المستحقة

النقابات الفرعية بمطروح والإسكندرية تعلن مقاطعتها لانتخابات نقيب العلميين السرية

وكيل العلميين: القضاء الإداري يحكم بوقف الانتخابات المبكرة للنقابة

قبل محاكمته بأمن الدولة طوارئ.. نقيب العلميين يعلن فوزه في الانتخابات بالتزكية.. والمجلس: فى انتظار قرارات القضاء الشامخ

تأجيل قضية فرض الحراسة على نقابة العلميين.. والوكيل: تعنت المليجي السبب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف .. الجبلاية تضع الأهلي فى مأزق قبل معركة النجم الساحلي

أخبار الفن .. الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها ورضوى الشربيني تشعل الإنستجرام

بملابس كلاسيك.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بفستان قصير ذهبي.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار

نزيف الأسفلت.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

الأرصاد تحذر المواطنين من الأحوال الجوية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج جذاب وفستان قصير.. ليلى علوي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

بملابس كلاسيك.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات ميشيل أوباما