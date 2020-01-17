فى عيد ميلادها الـ56.. تعرف على أسرار رشاقة ميشيل أوباما

يحل اليوم 17 يناير عيد ميلاد ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والتى أكملت 56عامًا، ولكن على الرغم من تخطيها الخمسين الإ أنها نجحت في الحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها ورشاقتها أيضا.



كشفت ميشيل أوباما عن سر جمالها خلال إجرائها إحدى الحوارات، قائلة إنها "تستيقظ كل يوم عند الساعة الرابعة والنصف وتبدأ بالتمارين الصباحية التي تبدأها بالمشي لمدة نصف ساعة تقريبًا."



وأضافت ميشيل أوباما أنها تتناول 5 وجبات يوميًّا،وتحرص على أن يضم فطورها الخضر والفاكهة، وعند تناول وجبة الغداء، تستهلك وجبة صحية تحتوى على اللحوم أو الدجاج، فيما تكون وجبة العشاء خفيفة.



ونصحت بأن يكون بين تناول الوجبات الرئيسية تناول الوجبات الثلاث من خلال شرب العصائر وتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات.



تستعد ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لإطلاق مبادرة جديدة بشأن التعليم نشرتها عبر حسابها الشخصي على انستجرام لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر.