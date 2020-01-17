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طريقة عمل أرز بالدجاج والبشاميل

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:10 ص
طريقة عمل أرز بالدجاج
طريقة عمل أرز بالدجاج والبشاميل
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اسماء محمد
نقدم لك طريقة عمل أرز بالدجاج والبشاميل بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير أرز بالدجاج والبشاميل
أرز بسمتي 
دجاج شاورما 
كرفس 
مرقة 
دقيق 
زبدة 
لبن كريمة 
قرفة 
جوزة الطيب 
حبهان بودرة مستكة 
حبهان ذرة مسلوقة
فاصوليا خضراء مسلوقة
فاصوليا حمراء مسلوقة
بسلة 

طريقة عمل أرز بالدجاج والبشاميل
* شوحي الدقيق مع الزبدة على النار ثم ضيفى اليه مكعب المرقة و يقلبوا جيدا.
* ضيفى القرفة و جوزة الطيب مع اللبن و ملح وفلفل و يقلب حتى تحصلى على قوام البشاميل المطلوب.
* تبلي الدجاج بملح وفلفل و حبهان بودرة و مستكة و زيت أو زبدة على النار ثم ضيفيها و تقلب جيدا حتى يتغير لونها.
* ضيفى البسلة و الذرة و الفاصوليا الحمراء ثم ضيفى الكرفس الورق و عود من الكرفس و يقلبوا جيدا لدعم المذاق.
* ضعي الأرز فى بايركس الفرن مع فص حبهان وضيفى إليه خليط الدجاج بالخضار و ضيفى باقى كمية الأرز الى البايركس.
* ضيفى صوص البشاميل الى البايركس و يدخل الفرن لمدة 10 دقائق الى 15 دقيقة ثم يقدم.
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