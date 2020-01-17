ثقافة الإسكندرية تعقد ندوة حول التنمية المستدامة والاقتصاد المصري

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان" التنمية المستدامة وتقدم الاقتصاد المصرى " بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية، تحدث خلالها المستشار الإعلامي إبراهيم عبد الله عن مفهوم التنمية المستدامة،مؤكدا أهمية الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية والمادية وتغيير حياة الأفراد للأفضل في مجالات الصحة، التكنولوجيا، الإقتصاد والتعليم، هذا إلى جانب إشباع الحاجات البشرية من أجل ضمان معيشة أفضل للأجيال القادمة، كما تناول دور التنمية في تحقيق النمو الإقتصادي والمنافع العائدة من ذلك على الفرد والمجتمع.





وتجدد اللقاء الأسبوعي لورشة تعليم العزف على آلة العود، وفي بيت ثقافة رشدى أقيمت ورشة فنية للتدريب على البورتريه بواسطه الكولاج، قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتعريف الرواد على قواعد رسم البورتريه باستخدام قصاصات ورق الجرائد والمجلات مع مزج الألوان لإنتاج لوحات فنية، بينما نظم بيت ثقافة ٢٦ يوليو ورشة طباعة بارزة على القماش بمرسم الفنون التشكيلية، وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة لتعليم أساسيات الرسم.





بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير نفذ بيت ثقافة أبو قير ورشة فنية بعنوان "مصر بعيون فنية" بجمعية العلم والعلماء، قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتدريب الرواد على عمل أعلام مصر باستخدام الأعواد الخشبية، البورو جليتر وعلب المعلبات، تلاها لقاءا بعنوان" عيد الشرطة " تحدث خلالها مدير البيت عن سبب أختيار ذلك اليوم ليكون عيدًا للشرطة.





وأقام قصر ثقافة الأنفوشي ورشة رسم طبيعة صامتة بالأحبار بمرسم الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى ورشة تصميم لوحات عن العام الجديد بمرسم الطفل.



