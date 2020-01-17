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محافظات

لجنة من هندسة الإسكندرية تفحص كوبري محرم بك بعد إصلاحه.. صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قامت لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد علام، عميد الكلية، اليوم بإجراء اختبارات لكوبري محرم بك، عقب انتهاء الإصلاح الجزئي للهبوط الذي وقع به أمس.

وتعرض كوبري محرم بك، لهبوط جزئي وانهيار بلاطة خرسانية، أمس الخميس، ما تسبب في حدوث شلل مروري دون حدوث أي إصابات، واستدعى غلق الكوبري جزئيا أمام حركة المرور.

وانتهت مديرية الطرق بالإسكندرية من صب الخرسانة المسلحة لإصلاح موقع الهبوط والانهيار الجزئي بالكوبري، تمهيدا لإعادة فتحه مرة أخرى أمام حركة المرور.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد وجه الأجهزة المختصة، بضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط بكوبري محرم بك خلال ٢٤ ساعة، نظرا لأهمية الكوبري والذي يربط بين جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة.
لجنة من هندسة الإسكندرية تفحص كوبري محرم بك بعد إصلاحه.. صور
لجنة من هندسة الإسكندرية تفحص كوبري محرم بك بعد إصلاحه.. صور
لجنة من هندسة الإسكندرية تفحص كوبري محرم بك بعد إصلاحه.. صور
لجنة من هندسة الإسكندرية تفحص كوبري محرم بك بعد إصلاحه.. صور
لجنة من هندسة الإسكندرية تفحص كوبري محرم بك بعد إصلاحه.. صور
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