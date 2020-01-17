لجنة من هندسة الإسكندرية تفحص كوبري محرم بك بعد إصلاحه.. صور

قامت لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد علام، عميد الكلية، اليوم بإجراء اختبارات لكوبري محرم بك، عقب انتهاء الإصلاح الجزئي للهبوط الذي وقع به أمس.





وتعرض كوبري محرم بك، لهبوط جزئي وانهيار بلاطة خرسانية، أمس الخميس، ما تسبب في حدوث شلل مروري دون حدوث أي إصابات، واستدعى غلق الكوبري جزئيا أمام حركة المرور.





وانتهت مديرية الطرق بالإسكندرية من صب الخرسانة المسلحة لإصلاح موقع الهبوط والانهيار الجزئي بالكوبري، تمهيدا لإعادة فتحه مرة أخرى أمام حركة المرور.



