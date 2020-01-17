بمشاركة 50 سياسي إسرائيلي.. إحياء ذكرى الهولوكوست الـ75

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن مدينة القدس تستعد الأسبوع القادم، لإحياء الذكرى السنوية الـ75، للمحرقة اليهودية، وتحرير اليهود من معسكر الاعتقال النازي "اوشفيتس" الذي كان في بولندا.





وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن 50 زعيما سياسيا، سيشاركون بهذه الفعاليات التي ينظمها معهد "الذاكرة والبطولة" الياد فشيم، بالقدس.





وقالت الصحيفة، إن رؤساء دول، وملوك، ورؤساء وزراء، ووزراء، من 50 دولة سيشاركون بهذه الفعالية، بينهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والرئيس الفرنسي، والرئيس الروسي.



