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أخبار العالم

بمشاركة 50 سياسي إسرائيلي.. إحياء ذكرى الهولوكوست الـ75

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:15 ص
بمشاركة 50 سياسي
بمشاركة 50 سياسي إسرائيلي: إحياء ذكرى الهولوكوست الـ75
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سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن مدينة القدس تستعد الأسبوع القادم، لإحياء الذكرى السنوية الـ75، للمحرقة اليهودية، وتحرير اليهود من معسكر الاعتقال النازي "اوشفيتس" الذي كان في بولندا.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن 50 زعيما سياسيا، سيشاركون بهذه الفعاليات التي ينظمها معهد "الذاكرة والبطولة" الياد فشيم، بالقدس.

وقالت الصحيفة، إن رؤساء دول، وملوك، ورؤساء وزراء، ووزراء، من 50 دولة سيشاركون بهذه الفعالية، بينهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والرئيس الفرنسي، والرئيس الروسي.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن 6300 شرطيا إسرائيليا، سيقومون بتأمين الفعالية، التي سيغطيها حوالي 500 صحفي من كافة أنحاء العالم، والتي ستجري يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم.
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