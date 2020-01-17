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اقتصاد

نظام إلكتروني لتلقي تظلمات حاجزي الإسكان الاجتماعي .. تفاصيل

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:25 ص
الإسكان الإجتماعي
الإسكان الإجتماعي
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امنه عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، البدء في إجراءات الاستعلام الميدانى على ملفات المُتقدمين للحجز بالإعلان الـ12 بـ"الإسكان الاجتماعى"، بالمناطق التى يزيد عدد الوحدات السكنية المتاحة بها عن عدد الحاجزين.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم فرز جميع طلبات المتقدمين للحجز بالإعلان الـ12، بالمناطق التى يزيد عدد الحاجزين بها عن عدد الوحدات السكنية المتاحة، لمراجعة البيانات والمستندات المسجلة على النظام، والتي يتم وفقًا لها تحديد أولويات العملاء، وسيتم الإعلان في وقت لاحق بمجرد الانتهاء من الفرز، عن إتاحة نظام إلكتروني خلال فترة محددة لتلقي التظلمات من العملاء المُتقدمين على الإعلان ممن يحق لهم تقديم تظلمات وغير المنطبق عليهم الشروط، وذلك في ضوء الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، مع العلم بأنه سيتم متابعة موقف العملاء أولا بأول وموافاتهم من خلال الرسائل النصية، بموقف طلباتهم المتقدمين عليها، تيسيرًا عليهم، وتوفيرًا للوقت والجهد المبذول.

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه تم غلق باب التقدم لحجز الوحدات السكنية بالإعلان الـ12 بـ"الإسكان الاجتماعى"، حيث بلغ إجمالي عدد من قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق، 18297 مواطنًا، لحجز الوحدات السكنية بـ33 منطقة، بـ8 محافظات من محافظات الوجه البحري.

وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق،إنه تم مراجعة موقف الطلبات المسجلة للحجز بالإعلان، وتبين وجود 11 منطقة، يزيد عدد الوحدات السكنية المتاحة بها عن عدد الحاجزين، وذلك بإجمالي 5778 مواطنًا، وهى، مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، و(مدينة البياضة، ومدينة التل الكبير العهدة، ومدينة القنطرة شرق)، بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، ومدينة بنى عبيد، بمحافظة الدقهلية، ومدينة القرين، بمحافظة الشرقية، ومركز السادات، بمحافظة المنوفية، و(مدينة الحامول، ومدينة الريا ، ومدينة قلين)، بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت مى عبدالحميد، أن هناك 22 منطقة، زاد عدد الحاجزين بها عن عدد الوحدات السكنية المتاحة، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 12519 مواطنًا مقابل 2783 وحدة سكنية، وهى، (مدينة أبوخليفة (القنطرة غرب)، ومدينة الرياح (القنطرة غرب)، ومدينة القصاصين أم عزام، ومدينة فايد)، بمحافظة الإسماعيلية، و(مدينة الرحمانية، ومركز بدر)، بمحافظة البحيرة، و(مدينة المنزلة، ومدينة بلقاس، ومدينة نبروه)، بمحافظة الدقهلية، و(مدينة أبو كبير، ومدينة أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، و(مدينة المحلة، ومدينة بسيون، ومدينة زفتى، ومدينة سمنود، ومدينة كفر الزيات)، بمحافظة الغربية، و(مدينة أشمون، ومدينة تلا، ومدينة قويسنا، ومدينة منوف)، بمحافظة المنوفية، و(مدينة فوه، ومدينة مطوبس)، بمحافظة كفر الشيخ.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سبق طرح الإعلان الـ12 بـ"الإسكان الاجتماعى"، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2)، بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية)، وذلك خلال الفترة من 3/11/2019 : 12/12/2019، ونظرًا للإقبال الكبير على سحب كراسات الشروط، وسداد مقدمات الحجز للوحدات السكنية بالإعلان، فقد تم مد فترة التقديم حتى يوم 26/12/2019، ثم تم إعطاء مُهلة للعملاء المسددين للمقدمات حتى يوم 4/1/2020 لتسجيل بياناتهم على البوابة الإلكترونية.
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