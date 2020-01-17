أستاذ اقتصاد يكشف الهدف من إنشاء وحدة للمستثمرين في الخارج

كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، الهدف من إنشاء وحدة للمستثمرين في الخارج بالهيئة العامة للاستثمار، وقال إن إنشاء وحدة من هذا النوع تعتبر خطوة على الطريق لدعم الاستثمار في مصر خاصتًا استثمار المصريين بالخارج.



وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان خلال مداخلة هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاعة على الفضائية المصرية، أن تحويلات المصريين في الخارج هى المصدر الأكبر والأكثر استقرارا للاقتصاد المصري خاصة في وقت الأزمات، مؤكدًا أن الجميع شاهد ما تم فى 2011 و 2013.



وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إلى أن تحويلات المصريين في الخارج هذا العام بلغت 26 مليار دولار، وكشف أن معدلات النمو فى تزايد بمعدل 5.13 سنويا.



ولفت إلى أن التحويلات وحدها لا تكفي للتنمية ولهذا توجهت الدولة لإنشاء تلك الوحدة، منوها بأنه يجب أن نبحث عن آليات جديدة للاستفادة من المصريين في الخارج.

