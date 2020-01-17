بسبب الكهرباء.. قطع المياه عن مناطق بأسوان لمدة 10 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع المياه عن مناطق (الجزيرة حتي كلية الهندسة - الحكروب - الناصرية - أرض الجميلي - الحصايا - عزبة الوادي - تقسيمات الصداقة الجديدة - أطلس - البشارية - الشونة - وسط المدينة - شرق البندر حتي النفق - الكورنيش - جبل تقوق - الشيخ هارون - كيما غرب حتي عزبة الحدود - كسر الحجر).





وأضافت الشركة، أن قطع المياه سيستمر لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة من صباح غد السبت، وذلك للقيام بأعمال خاصة بالكهرباء بمحطة مياه جبل تقوق .



