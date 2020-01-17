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اقتصاد

بسبب الكهرباء.. قطع المياه عن مناطق بأسوان لمدة 10 ساعات اليوم

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:31 م
قطع المياه
قطع المياه
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امنه عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع المياه عن مناطق (الجزيرة حتي كلية الهندسة - الحكروب - الناصرية - أرض الجميلي - الحصايا - عزبة الوادي - تقسيمات الصداقة الجديدة - أطلس - البشارية - الشونة - وسط المدينة - شرق البندر حتي النفق - الكورنيش - جبل تقوق - الشيخ هارون - كيما غرب حتي عزبة الحدود - كسر الحجر).

وأضافت الشركة، أن قطع المياه سيستمر لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة  وحتى الساعة الثامنة من صباح غد السبت، وذلك للقيام بأعمال خاصة بالكهرباء بمحطة مياه جبل تقوق .

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.
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