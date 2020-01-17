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رياضة

الفيوم تشارك في دورى الشباب والرياضة في كرة القدم وتنس الطاولة بالمركز الأوليمبي

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تختتم غدا السبت بالمركز الأوليمبى فى المعادى دورى اللجان الرياضية فى مديريات الشباب والرياضة فى لعبتى كرة القدم وتنس الطاولة والتى بدأت منافساتها يوم الأربعاء الماضى. وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يشارك فى منافسات الدورى فرق القطاع الرابع التى تضم محافظات الفيوم- بنى سويف- كفر الشيخ- الاسكندرية – مرسى مطروح – الشرقية- الغربية –البحيرة .

وتشارك مديرية الشباب والرياضة بفريق يقوده صبرى بررديسى مدير الأداء الرياضى بالمديرية ومحمد مدين خلف الله مشرف اللجنة الرياضية وأكرم حافظ نجيب مدرب تنس الطاولة ويتكون فريق كرة القدم من اللاعبين رجب أنور- نور خليل حسان- ناجى السيد غيضان- سيد عبد الفتاح- أحمد محمد حباس- ابراهيم سكندو .

ويتكون فريق تنس الطاولة من اللاعبين خالد سيد عويس – محمد على – ياسر هاشم فرج وباشراف الدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم .

من المقرر إقامة التصفيات النهائية فى محافظة بورسعيد بمشاركة الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثانى على كل قطاع من القطاعات الأربعة.

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