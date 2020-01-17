بسبب خطأ جوجل.. شاب يقاضي الشرطة البريطانية لاتهامه بالقتل

لم يتهاون رجل في الانتقام للحصول على حقه من أحد أجهزة الشرطة البريطانية، التي اعتقلته 6 أيام بتهمة القتل بعد أن وشى به "جوجل ماب".





قرر الشاب الذي يدعى "خورخي مولينا" البالغ من العمر 23 عامًا، لمقاضاة شرطة أريزونا وتغريمهم 1.5 مليون دولار بعد إلقاء القبض عليه واحتجازه بسبب جريمة قتل لم يرتكبها، وذلك بعد أن قام جوجل GPS بوضعه بالخطأ في مكان الجريمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





تم القبض على "خورخي" في وظيفته في ميسي وأمضى ستة أيام في السجن، بتهمة قتل جوزيف نايت ، 29 عامًا، الذي أُطلق عليه النار تسع مرات خارج شقته في أفونديل.





وتعرض"خورخي" للفصل من وظيفته ، لكن تم إطلاق سراحه لاحقًا من السجن دون تهمة بعد أن لاحظ ممثلو الادعاء العديد من التناقضات مع بيانات الموقع التي ربطته بالقتل.





طوال أشهر تحلل الشرطة في لقطات كاميرا مراقبة غامضة، تُظهر سيارة هوندا بيضاء تحمل لوحة ترخيص غير قابلة للقراءة في مكان الجريمة.



