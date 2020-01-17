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تعليم

بعد البدء في تطويرها.. الخشت: طوارئ قصر العيني تحتاج 180 مليون جنيه لاستكمال المشروع

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:13 م
طوارئ قصر العيني
طوارئ قصر العيني
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ياسمين سامي
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وشركاءها من مؤسسات الدولة تسارع الزمن من أجل الانتهاء من خطة تطوير مستشفيات قصر العيني وخاصة أعمال التطوير التى يتم إجراؤها لمستشفى "الطوارئ" بهدف إحداث نقلة حضارية من تقديم الخدمة الطبية المتميزة على مدار الساعة وبفكر جديد يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وقال الدكتور الخشت، إنه تم زيادة المساحة الكلية لمستشفى الطوارىء من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، والعمل على تجهيزها بأحدث الأجهزة والإمكانيات وميكنة حركة المرضى مما سوف يعود بالإيجاب والأثر الكبير على المرضى المترددين على طوارئ قصر العينى.

وأضاف الدكتور الخشت، أن مستشفيات قصر العيني تضم حوالى 5500 سرير وتعالج سنويًا أكثر من 2 مليون مريض من كافة أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها بالمجان لقطاع عريض من المرضى، ونسبة كبيرة منهم من محدودي الدخل والذين يعتبرون قصر العيني الملاذ الأخير لهم.


ونوه الدكتور الخشت إلى أن تكلفة الطوارئ 270 مليونًا جنيها.. دفعنا من حساباتنا 90 مليونًا ونحتاج 180 مليونًا للتجهيزات والأجهزة واستكمال التطوير. 

وناشد الخشت،المجتمع المدني وكافة المؤسسات والشركات والأفراد،التبرع على الحساب الحكومي "تبرعات لصالح مستشفيات جامعة القاهرة" بكل البنوك المصرية Account No.: 9-45087815-5
Swift Code: CBEGECXXXX
بعد البدء في تطويرها.. الخشت: طوارئ قصر العيني تحتاج 180 مليون جنيه لاستكمال المشروع
بعد البدء في تطويرها.. الخشت: طوارئ قصر العيني تحتاج 180 مليون جنيه لاستكمال المشروع
بعد البدء في تطويرها.. الخشت: طوارئ قصر العيني تحتاج 180 مليون جنيه لاستكمال المشروع
بعد البدء في تطويرها.. الخشت: طوارئ قصر العيني تحتاج 180 مليون جنيه لاستكمال المشروع
بعد البدء في تطويرها.. الخشت: طوارئ قصر العيني تحتاج 180 مليون جنيه لاستكمال المشروع
بعد البدء في تطويرها.. الخشت: طوارئ قصر العيني تحتاج 180 مليون جنيه لاستكمال المشروع
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