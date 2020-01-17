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أخبار البلد

الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية: مصر الدرع الواقي والحصن الحصين للمنطقة العربية بأسرها.. وافتتاح قاعدة برنيس رسالة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكد الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي على مساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما تتخده من قرارات وأنشطة تحمي الأمن القومي المصري على كافة المحاور والاتجاهات.

وجاء في بيان "الاتحاد" اليوم الجمعة أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاعدة برنيس العسكرية نهاية الأسبوع الجاري،هي رسالة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن، وتعد إنجازًا جديدًا يضاف لسجل إنجازات قواتنا المسلحة الباسلة، المليء بالفخر والوطنية.

وأضاف البيان أن قاعدة برنيس تعزز الأمن القومي للدولة على الاتجاه الجنوبي، وتفرض السيطرة على واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية تحسبًا لأي أعمال قد تهدد أمننا القومي، كما تعزز محور التنمية وتدفع عجلة الاستثمار والسياحة، وتأمين المناطق الاقتصادية، وحركة الملاحة.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة حريصة كل الحرص على تعزيز مساعي الحفاظ على ركائز الأمن القومي للوطن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من خلال عمليات التسليح والتدريب المتطور الذي شهدته خلال الفترات الماضية، وتغيير الاستراتيجية الأمنية بما يتواكب مع حجم التحديات الموجودة، حيث انها تعد تلك القاعدة هي الثانية من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بعد قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأشار البيان إلي أن ما تقوم به القوات المسلحة والجيش المصري من استعدادات ومناورات على أعلى مستوى من الجاهزية والكفاءة وبالأسلحة الحية ولكل أنواع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك عدة رسائل هامة للداخل والخارج، أبرزها أن مصر الدرع الواقي والحصن الحصين للمنطقة العربية بأسرها.
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