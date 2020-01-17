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محافظات

أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة تفتيشية على مساجد شرق.. صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية وتفتيشية على مساجد شرق الإسكندرية، وذلك لمتابعة المساجد والاطمئنان على إقامة الشعائر ورصد أي مخالفات تخل بالعمل الدعوي.

واستهدفت القافلة مساجد مناطق" الإبراهيمية، سموحه، سيدي جابر، عزبة سعد، حجر النواتية، الظاهرية، ونجت، أبو سليمان، الترعة المردومة، فيكتوريا، الساعة".

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن القافلة كشفت عن التزام الأئمة بتعليمات الوزارة من حيث موضوع الخطبة ومقدار الوقت والزى الأزهري. 

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على أن المديرية لن تتهاون مع أي أحد يخالف تعليمات الوزارة أو يخرج عن إطار المنهج الوسطى والفكر المعتدل. 

شارك في القافلة كل من الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، والشيخ هاشم الفقي، مدير المتابعة، فضلا عن عدد من مديري الإدارات الفرعية ومفتشي المتابعة.
أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة تفتيشية على مساجد شرق.. صور
أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة تفتيشية على مساجد شرق.. صور
أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة تفتيشية على مساجد شرق.. صور
أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة تفتيشية على مساجد شرق.. صور
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