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أخبار العالم

وزير الخارجية البحريني: من أساء لمصر فقد أساء لنفسه ولبلده

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:14 م
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
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أحمد محرم
نشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أكد فيها أن من يسيئ إلى مصر يسيئ إلى نفسه وبلده.

وكتب وزير الخارجية البحريني في تغريدته "من أساء لمصر فقد أساء لنفسه و لبلده. ومن تآمر عليها رد كيده الى صدره".


ومن جانب آخر، أشاد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل البحريني للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالتوجهات العسكرية الرائدة التي تتخذها جمهورية مصر العربية نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك خلال متابعته فعاليات افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، وختام المناورة "قادر 2020" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء وزعماء الدول العربية والأجنبية، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية في تقرير لها، أن ذلك جاء في تصريحات للشيخ ناصر الذي حضر فعاليات افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية بالبحر الأحمر نيابة عن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية.


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