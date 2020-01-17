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محافظات

لإعادة المظهر الحضاري.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن شارع الهرم

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بطريق ترعة المريوطية ومحيطها من الجانبين على طول خط سير شمل قطاعات حى الطالبية وقرى مراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين للوقوف على نسب الانتهاء من الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية باتخاذ كافة الإجراءات نحو تحسين الصورة البصرية لشارع الهرم باعتباره أحد المحاور الهامة المؤدية للمناطق الأثرية مشددًا على رئيس حى الهرم بالتنسيق مع ملاك الأراضى والمنشأت الخاصة بإزالة الأسوار المعدنية التالفة والمطلة على الشارع بضرورة إستبدالها بـ أسوار خرسانية يراعى فيها المظهر الجمالى.

وشدد محافظ الجيزة، أن على ضرورة تنفيذ تلك الأعمال بما يتناسب مع مكانة المنطقة إضافة إلى تكثيف حملات التجريد ورفع الأتربة أعلى الطريق الدائرى وبالمطالع والمنازل وترميم الحواجز واستبدال المتهالك منها .

وشدد راشد على رئيس حى الطالبية بتطوير منزل الطريق الدائرى المؤدى لترعة المريوطية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تغطية جزء مكشوف من مصرف اللبينى أسفل المنزل وإنشاء حديقة به بعد الانتهاء من أعمال التغطية لإبراز المظهر الحضارى له كونه أحد المحاور المؤدية للمناطق الأثرية .
لإعادة المظهر الحضاري.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن شارع الهرم
لإعادة المظهر الحضاري.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن شارع الهرم
لإعادة المظهر الحضاري.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن شارع الهرم
لإعادة المظهر الحضاري.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن شارع الهرم
لإعادة المظهر الحضاري.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن شارع الهرم
لإعادة المظهر الحضاري.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن شارع الهرم
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