نزار سامي يكشف تفاصيل مهمة عن شركة مساهمة في تسويق الابتكارات

قال الدكتور نزار نبيل سامي، استشاري الابتكار وريادة الأعمال، إن هناك نتاج علمي وفكري وتكنولوجي كبير فى الجامعات و المعاهد البحثية، ولكن ينقصها النفاذ إلى الأسواق " التسويق".
وأضاف استشاري الابتكار وريادة الأعمال، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاعة على الفضائية المصرية، أن النفاذ إلى الأسواق يحتاج بعض المعايير، والدولة تقوم بمجهود كبير من أجل البحث العلمي.
ولفت استشاري الابتكار وريادة الأعمال، إلى أن الدولة أنشأت مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وعددها وصل إلى 45 مقر، حيث تساعد الباحث على تسويق فكرته، والحصول على براءة اختراع لفكرته.
وتابع: أن أكاديمية البحث العلمى كانت تحلم منذ سنوات طويلة بالتحدث بلغة البيزنس و التنفيذ، وأكد أن رئيس مجلس الوزراء قرر فى نوفمبر الماضى أطلق شركة لنقل التكنولوجيا وتوطينها.
وأضاف أن الشركة التي تقرر إنشاؤها هى شركة مساهمة مصرية تستهدف نقل التكنولوجيا، وتحويل الأفكار إلى خدمات، فضلا على أنها ستحفز المستثمرين ورجال الأعمال على دعم الأفكار المفيدة، حيث أن دعم فكرة جيدة قد يدر أموال طائلة.
وأضاف استشاري الابتكار وريادة الأعمال، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاعة على الفضائية المصرية، أن النفاذ إلى الأسواق يحتاج بعض المعايير، والدولة تقوم بمجهود كبير من أجل البحث العلمي.
ولفت استشاري الابتكار وريادة الأعمال، إلى أن الدولة أنشأت مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وعددها وصل إلى 45 مقر، حيث تساعد الباحث على تسويق فكرته، والحصول على براءة اختراع لفكرته.
وتابع: أن أكاديمية البحث العلمى كانت تحلم منذ سنوات طويلة بالتحدث بلغة البيزنس و التنفيذ، وأكد أن رئيس مجلس الوزراء قرر فى نوفمبر الماضى أطلق شركة لنقل التكنولوجيا وتوطينها.
وأضاف أن الشركة التي تقرر إنشاؤها هى شركة مساهمة مصرية تستهدف نقل التكنولوجيا، وتحويل الأفكار إلى خدمات، فضلا على أنها ستحفز المستثمرين ورجال الأعمال على دعم الأفكار المفيدة، حيث أن دعم فكرة جيدة قد يدر أموال طائلة.