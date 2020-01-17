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أخبار العالم

مسئول روسي يعلن توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية للهند بحلول 2025

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:32 م
رومان بابوشكين
رومان بابوشكين
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أ ش أ
قال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في الهند،رومان بابوشكين،اليوم /الجمعة/ أنه سيتم توريد الهند أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية بحلول عام 2025 .

وأضاف بابوشكين - حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - إنه تم بالفعل البدء في تصنيع أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية المتطورة من أجل توريدها للهند.

يذكر أن أنظمة "إس-400"،وهي النسخة المتطورة من أنظمة "إس-300" الصاروخية دخلت نطاق العمل في روسيا في عام 2007 .
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