مسئول روسي يعلن توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية للهند بحلول 2025

قال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في الهند،رومان بابوشكين،اليوم /الجمعة/ أنه سيتم توريد الهند أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية بحلول عام 2025 .



وأضاف بابوشكين - حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - إنه تم بالفعل البدء في تصنيع أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية المتطورة من أجل توريدها للهند.



يذكر أن أنظمة "إس-400"،وهي النسخة المتطورة من أنظمة "إس-300" الصاروخية دخلت نطاق العمل في روسيا في عام 2007 .