علاوي: واشنطن وطهران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق والمنطقة

أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي، اليوم الجمعة، أن واشنطن وطهران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، مشددا على ضرورة إبعاد العراق عن ساحة الصراع بينهما.



وقال علاوي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم ـ إنه "يجب أن لا يكون العراق وشعبه اليوم مسرحا للصراع بين المتخاصمين وهو يواجه الإرهاب ولا يزال تحت طائلة البند السادس، وعلى السلطة الحاكمة التفكير بمصلحة العراق وشعبه أولا ومن ثم سلامة شعوب المنطقة".



وقد تصاعدت حدة التوترات بين طهران وواشنطن عقب مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد، مما دفع قوات الحرس الثوري الإيراني إلى إطلاق أكثر من 10 صواريخ باليستية على قاعدتي (عين الأسد) في الأنبار وحرير في أربيل بكردستان العراق.