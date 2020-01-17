AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

علاوي: واشنطن وطهران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق والمنطقة

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:31 م
واشنطن وطهران
واشنطن وطهران
Advertisements
أ ش أ
أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي، اليوم الجمعة، أن واشنطن وطهران اختارتا الصراع على حساب شعب العراق وشعوب المنطقة، مشددا على ضرورة إبعاد العراق عن ساحة الصراع بينهما.

وقال علاوي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم ـ إنه "يجب أن لا يكون العراق وشعبه اليوم مسرحا للصراع بين المتخاصمين وهو يواجه الإرهاب ولا يزال تحت طائلة البند السادس، وعلى السلطة الحاكمة التفكير بمصلحة العراق وشعبه أولا ومن ثم سلامة شعوب المنطقة".

وقد تصاعدت حدة التوترات بين طهران وواشنطن عقب مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد، مما دفع قوات الحرس الثوري الإيراني إلى إطلاق أكثر من 10 صواريخ باليستية على قاعدتي (عين الأسد) في الأنبار وحرير في أربيل بكردستان العراق.
Advertisements

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب تنتقد المشاهير: أوزع اللايكات بسخاء ولا أخفي أبنائي

صدى البلد ينشر تقرير حكم مباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز

تركيا تطالب بمشاركة قطر في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية

علاء عبدالعال يوضح حقيقة رفض التعاقد مع أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد

كانوا في طريقهم للمقابر.. ارتفاع عدد وفيات انقلاب ميكروباص أسيوط

إلغاء دعم الخبز نهائيا بداية من يوليو 2020.. اعرف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذاء و فرو أحمر .. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

هناكل إيه النهاردة.. ريش بالشبت ومكرونة بشاميل وطاجن سبانخ.. والحلو: كب كيك محشي

بفستان ملفت.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها