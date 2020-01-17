أوراق مزورة للسفر على المراكب التجارية.. ضبط امبراطور الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة .



أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (صاحب مكتب للخدمـات البحرية ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، مقيـــم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية) بالضلوع فى عمليات هجرة غير شرعية، بإستخدام أوراق ومستندات رسمية وعرفية مزورة لاستخراج جوازات سفر بحرية مزورة للسفر إلى دول أوروبا .



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطـــاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات، أمكن ضبطــه وبتفتيش مسكــنه وشــركتـه الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية عثر على الأجهزة المضبوطة (عدد 3 "لاب توب" تحوى العديد من صور الجــوازات والشهادات البحرية –كمبيوتر - عدد 5 طابعة – جهاز إسكانر ) و الأجهزة المضبوطة (جـواز سفـر منسـوب صـدوره لإحدى الدول الأجنبية – إذن عمل بالهيئات الأجنبية خارج البلاد - شهادة تدريب بـدون بيانات - شهادة طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية يشتبه أن تكون مزورة ) ومجموعة لقوالـب أختام بواخر أجنبية تابعين لإحدى الدول الأجنبية – قالب لخاتم معهد تدريـب بحرى بإحدى الدول الأجنبية – عدد 5 علامات مائية تستخدم فى تزوير الشهادات البحرية – مجموعة أختام خاصة بشركة المتهم المضبوط و مجموعة من الشهادات بأسماء مختلفة منسوب صدورها لمعهد تدريب البحرى ، أكاديمية نقل بحرى، مركز دولى لتكنولوجيا الغوص ، نماذج طلبات تعيين على مراكب بحرية يشتبه جميعها أن تكون مزورة – بطاقة تعريف عامل مركب منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية و طلب إستخراج شهادة طبية منسوب صدوره لإحدى الدول الأجنبية – مجموعة من شهادات تفيد العمل بمهنة ضابط أمن بحرى منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية و كمية من إيصالات إرسال أموال منسوبه لإحدى الشركات و (2) شهادة إسعافات أولية وحريق وأمان ضد السرقة منسوب صدورها لمعهد تدريب البحر لإحدى الدول الأجنبية .



وباستكمال التحريات أمكن التوصل إلى (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ) تبين إستخراج جواز سفر بحرى له -بواسطة المتهم المذكور- لإحدى الدول الأجنبية ومعه شهادات الخبرة لنفس الدولة ومدون به بياناته، وباستدعائه ومناقشته قرر بصحة المعلومات وأنه قام بتسديد (مبلغ عشرة الآف جنيهًا) قيمة الجواز إلا أنه لم يتمكن من إستخدامه أو السفر به، متهمًا المذكور بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله (قدم المذكور جواز السفر البحرى) .



بمواجهة المتهم أقر بقيامه باستخراج جوازات سفر بحرى مزورة لدول أجنبية وشهادات خبرة فى المجال البحرى لتسهيل سفر الشباب إلى دول أوروبا بطريقة غير مشروعة على المراكب التجارية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين ( 5000 إلى 10000 ) جنيه مصرى .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدى للعناصر الإجرامية من ممارسى هذه الأنشطة غير القانونية.