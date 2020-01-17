AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

صدى البلد ينشر الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "مصر 2030" بعد التحديث

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:36 م
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
Advertisements
اية الجارحى
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الملامح الأولى للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومكونات تلك الأجندة وذلك بعد التحديث.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن النسخة الجديدة من رؤية مصر ٢٠٣٠ تحتوي على 8 أهداف استراتيجية رئيسة ينبثق منها 47 هدف فرعى، وتتمثل هذه الأهداف فى هدف جودة الحياة، والعدالة والاندماج الاجتماعى، والاقتصاد القوى التنافسي المتنوع، والمعرفة والابتكار والبحث علمى، والنظام البيئى المتكامل والمستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن، وتعزيز الريادة المصرية.

وأوضح تقرير الوزارة كيفية ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى مثلًا وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والصحة الجيدة، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد، وكذاك بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والمياه النظيفة والنظافة الصحية، فيما يرتبط هدف العدالة والاندماج الاجتماعي بأهداف التعليم الجيد، والحد من أوجه عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، فيما يرتبط هدف الاقتصاد التنافسي والمتنوع بأهداف العمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار.

تابع تقرير الوزارة أن هدف المعرفة والابتكار والبحث العلمى يرتبط بأهداف التعليم الجيد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية. بينما ويرتبط هدف النظام البيئي المتكامل والمستدام بأهداف طاقة نظيفة، المياه النظيفة، وترشيد الاستهلاك والإنتاج، والحياة فى البر وفي المياة، وكذلك هدف العمل المناخى، كما يرتبط هدف حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع بهدف السلام والعدل والمؤسسات القوية. كما يرتبط هدف السلام والأمن المصرى بأهداف القضاء التام على الجوع، والطاقة النظيفة، وهدف المياه النظيفة. وأخيرا يرتبط هدف تعزيز الريادة المصرية بهدف عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. 

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد اطلقت أبريل الماضى الحوار المجتمعي للنسخة المُحدثة من رؤية مصر 2030 وذلك لعرض ما تم من تحديثات علي وثيقة الرؤية تفعيلًا لمبدأ المشاركة. وتضم عملية الحوار المجتمعي أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومرأة، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة تطلق الملتقى الأول لبرلمان شباب الجامعات

وزير التجارة: مصر تدعو لرسم خارطة طريق لتحقيق التكامل الصناعي الأفريقي

الخارجية: التكامل الصناعي في أفريقيا ضرورة لتحقيق أجندة 2063

وزيرة التخطيط تشارك في حفل إطلاق مسابقة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

25 دولة إفريقية و8 أوروبية والصين يشاركون بورشة عمل "صنع في افريقيا" .. عمرو نصار: مصر تتطلع لرسم خارطة طريق واضحة لتحقيق التكامل الصناعى الأفريقي

هالة السعيد: لجنة الحوكمة العامة تساعد الدول على تحسين نظم صنع السياسات

ترشيحاتنا

الآلاف يشيعون جثمان ناشئ المصرى عبد الرحمن هاني حمدان .. صور

شاهد.. بادجي يفاجئ الجميع في الظهور الأول بالتتش

به نسخة من مصحف عثمان واستقبل السيسي رئيسا.. ماذا تعرف عن القبة أكبر قصر في مصر.. صور

تطورات جديدة.. تركيا تعلن بدء التنقيب عن الغاز والبترول شرق المتوسط

سمير صبري وعزت العلايلي ودلال عبد العزيز يشاركون في جنازة ماجدة

استمرار تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 682

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذاء و فرو أحمر .. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

هناكل إيه النهاردة.. ريش بالشبت ومكرونة بشاميل وطاجن سبانخ.. والحلو: كب كيك محشي

بفستان ملفت.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها