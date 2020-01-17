خنقت نفسها على شجرة.. شقاوة طفلة تدفعها إلى الموت

كانت كباقي الأطفال تقضي أوقاتها في اللعب والمرح هنا وهناك، حتى انقلب اللعب عليها وكتبت نهايتها على يد فرع شجرة، لتصبح جثة هامدة بين ليلة وضحاها، فقد توفيت فتاة تبلغ من العمر أربعة أعوام بعد أن اختنقت بحزام خوذة الدراجة عند تسلقها شجرة.



كانت الطفلة "فريا ثورب" تلعب في الحديقة المقابلة للمنزل مع صديقتها من نفس عمرها وتركب الدراجة الخاصة بها، وقررت الطفلتان أن يضعا الدراجات جانبًا ويتسلق الشجرة، بينما كانت "فريا" ترتدي خوذة حماية الرأس وتغلقها حول عنقها.



وبينما كانت "فريا" تتسلق الشجرة علقت في فرع شجرة، فقد دخل افرع في فراغ بين رأسها والخوذة وأصبح حبل الخوذة مشدودًا على حلقها أقرب لـ وضع الشنق، لتزهق روحها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وكانت إحدى المارة قد شاهدت الطفلة في هذا الوضع فتوجهت لطلب النجدة، وقالت في التحقيقات إنها لم تتمكن من إزالتها من الشجرة، فقد كانت الشجرة تبعد مسافة 4 أمتار عن الأرض، وعندما نقلت الطفلة إلى المستشفى كانت تخرج في الروح لتتوفى على الفور.