الفن أقوى من السياسة.. خالد النبوي يحكي عن أصعب مشهد بـ ممالك النار.. فيديو

قال الفنان خالد النبوي، إن أصعب مشهد فى مسلسل ممالك النار كان في الحلقة الرابعة أو الخامسة.



وأضاف خالد النبي خلال حواره ببرنامج أسرار النجوم المذاع على نجوم إف إم، تقديم الإعلامية انجي على، أن تفاصيل المشهد هي: " كنت رايح اقابل قاضى القضاة و الجميع من الفنانين بالمشهد من جنسيات بدول مختلفة".



وأشار خالد النبوي، إلى أنه قام بوضع قدمة فى وجه قاضى القضاة فى المشهد باعتباره انه يجسد شخصية مخابرات فى المسلسل، وكشف أن هذا المشهد كان الأصعب بالنسبة له.



وأكد الفنان خالد النبوي، أن نجاح "ممالك النار" أثبت أن الفن أقوى شيء في الوجود، ورسائله تصل إلى القلوب أكثر من السياسة، مؤكدًا أن فريق عمل المسلسل بذل مجهودا خرافيا ليخرج العمل بهذا الشكل المبهر.



وكشف خالد النبوي أن العمل الفني اتسم بالجدية في مختلف جوانبه؛ سواء الإخراج أو التأليف أو الإنتاج، مشيرا إلى أن الممثلين المشاركين في العمل قاموا بمجهود بدني وعقلي ونفسي خارق على مدار تحضير وتصوير المسلسل في تونس.



وتابع أنه أدى تدريبات مكثفة وشاقة على مهارات استخدام السيف، وكان يتدرب مع خبير أجنبي يُدعى "كنزي" لمدة 4 ساعات يوميًّا استعدادًا لمشاهده بالمسلسل.



مسلسل "ممالك النار" يبرز الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، بجانب حياة السلطان سليم الأول، والمجازر وأعمال السلب والنهب التي قامت بها قوات الانكشارية في حق أهل مصر والشام.



"ممالك النار" بطولة خالد النبوي الذي جسد دور "طومان باي"، والسوري رشيد عساف الذي جسد دور "قنصوة الغوري"، والسوري محمود نصر الذي لعب دور "سليم الأول".

