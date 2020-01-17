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اقتصاد

الإسكان: طرح 10 محال تجارية وصيدلية للبيع بمدينة دمياط الجديدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:43 م
مدينة دمياط الجديدة
مدينة دمياط الجديدة
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امنه عبد العظيم
صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه سيتم بيع 10 محال تجارية + صيدلية، بمساحات تتراوح بين (13م٢ : 54م٢).

وَأضاف رئيس الجهاز أن أماكن المحال بسوق المجاورة (30) بالحي السادس الواقع ضمن منطقة الإسكان الإجتماعي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك فى جلسة مزاد علني، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجارى بمقر جهاز المدينة.

قال المهندس محمد رجب، آنه تم طرح المحال والصيدلة لتوفير الخدمات اللازمة بمناطق الإسكان الاجتماعى، وكذا زيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة، مشيرًا إلي تنوع أنشطة المحال المطروحة للبيع بالمزاد لتلبية الإحتياجات المختلفة بالمدينة.
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