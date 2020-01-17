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بين الناس

أهالي ناهية يشكون من انتشار مياه الصرف بالشوارع

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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احخمد قطب
أرسل القارئ محمد حسين، شكوى لخدمة ببن الناس بموقع صدى البلد،من انتشار تجمعات كثيفة لمياه الصرف الصحي بشوارع قرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، بداية من الشوارع الرئيسية حتى الشوارع الجانبية.

وأشار القارئ محمد حسين إلى أن الأهالي لا يستطيعون السير من كثافة تجمعات مياه الصرف الصحي، حيث تحولت مياه الصرف إلى بحيرة، وتعطلت حركة السير بالشوارع.

وقال حسين فى شكواه "نعانى نحن أهالى قرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، حيث تحولت معه شوارع منطقة إلى بركة مياه كبيرة والمياه دخلت المحلات والأهالي لا يستطيعون النزول للشارع، كميات المياه كبيرة جدًا والشوارع غرقت حرفيًا ومش عارفين نخرج من البيوت لقضاء احتياجاتنا وتعطل حركة السير بالشوارع.

وناشد محمد حسين محافظة الجيزة سرعة التدخل وحل هذا الأمر.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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