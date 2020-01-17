AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تشريعية البرلمان: سنتقدم بمشروع قانون للانتخابات حال تأخر الحكومة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:25 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة إنهاء مشروعات قوانين الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية بشقيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر إرسال الحكومة لهذه القوانين.

وأوضح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية ستعكف على مناقشة وإنهاء قوانين الانتخابات عقب إرسالها مباشرة من الحكومة، نظرة لأهميتها الملحة وضيق وقت البرلمان "لم يتبق إلا دور الانعقاد الحالي"، لافتا إلى أن الحكومة لم تعلن حتى الآن موعد إرسال القوانين.

وشدد وكيل اللجنة التشريعية، على أن البرلمان سيتدخل حال تأخر الحكومة وسيبدأ في تشريع قوانين الانتخابات من منطلق دور النواب "مش شرط ننتظر الحكومة.. للنواب حق تشريع القوانين بـ عُشر أعضاء المجلس".
Advertisements

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر لليد أمام كينيا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

عاجل.. استقالة رئيس الوزراء الأوكراني

أخبار الفن.. منى فاروق فى المستشفى وتفاصيل الحالة الصحية لـ شويكار

وزير الخارجية البحريني: من أساء لمصر فقد أساء لنفسه ولبلده

كلوب: أنهيت أزمة محمد صلاح وساديو ماني بهذه الطريقة

منتخب مصر يتقدم على كينيا 21-7 بالشوط الأول من بطولة أمم إفريقيا لليد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذاء و فرو أحمر .. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

هناكل إيه النهاردة.. ريش بالشبت ومكرونة بشاميل وطاجن سبانخ.. والحلو: كب كيك محشي

بفستان ملفت.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها