تشريعية البرلمان: سنتقدم بمشروع قانون للانتخابات حال تأخر الحكومة

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة إنهاء مشروعات قوانين الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية بشقيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر إرسال الحكومة لهذه القوانين.





وأوضح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية ستعكف على مناقشة وإنهاء قوانين الانتخابات عقب إرسالها مباشرة من الحكومة، نظرة لأهميتها الملحة وضيق وقت البرلمان "لم يتبق إلا دور الانعقاد الحالي"، لافتا إلى أن الحكومة لم تعلن حتى الآن موعد إرسال القوانين.



