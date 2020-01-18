سدود وبحيرات صناعية لحماية مدينة نخل والحسنة من السيول

تسعي محافظة شمال سيناء ، للاستفادة من مياه السيول من خلال الأعمال الصناعية التى يتم إنشاؤها بهدف حماية البنية التحتية من مخاطر السيول وتعظيم الاستفادة منها فى أغراض التنمية المختلفة.



أكد اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، أنه يتم إنشاء البحيرات الجبلية لتجميع تلك الكميات من المياه، بالإضافة إلى إنشاء سدود إعاقة وتخزين وبحيرات صناعية لتغذية الخزان الجوفى وحماية المنشآت من مخاطر السيول.



وقام سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل وخليل على خليل سكرتير المجلس وعودة محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بتفقد سد السياحة يحول مجرى السيل القادم من وادى ابو جريدة ووادى قليب الدينار إلى وادى العريش الرئيسى والذي يحمى مدينة نخل من أخطار السيول.



وقال رءيس مدينة نخل، ان هذه الاعمال الغرض منها حماية مدينة نخل بوسط سيناء من أخطار السيول، وذلك باعادة توجية مياه السيول بوادى ابوطريفية والذى يخترق وسط مدينة نخل الى مجرى وادى العريش الرئيسى.



تم الانتهاء من أعمال البحيرة والتي تمثل مصدر للاحتفاظ بمياه السيول لإعادة استخدامها في أغراض الري وشرب الحيوانات .



وأكد رئيس المدينة ، ان المشروع أقيم على مسافة 5كم من مدينة نخل دون المرور بها وذلك من خلال عبارات أسفل الطريق الدولى الأوسط بمدينة نخل .