غانم: ضرورة الإعلان عن شروط فتح منافذ تسويق الأسماك للشباب بقناة السويس

دعا الإعلامى محمد غانم هيئة قناة السويس إلى الإعلان عن شروط فتح منافذ بيع الأسماك للشباب، وهو المشروع الذى أعلنت عنه الهيئة منذ عام وسرعان ما توقف بدون أى أسباب.



وأكد الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن عدد كبير من الشباب لا يعرفون من المسؤل عن فتح منافذ بيع الأسماك للشباب داخل الهيئة، ومن يملك أعطاء التصاريح والموافقة على فتح المنافذ بالمحافظات .



وأضاف غانم أن مشروع قناة السويس لإنتاج الأسماك يحتوى على 4 آلاف حوض ينتج القاروص والدنيس وجمبرى والحنشان والبورى وكل أنواع الأسماك البحرية، بإجمالى إنتاج 40 الف طن من الأسماك، لافتًا إلى أنه يعد فرصة كبيرة للشباب للمساهمة فى تسويق هذه الكميات العملاقة عبر فتح منافذ لها بالمحافظات.