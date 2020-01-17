AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غانم: ضرورة الإعلان عن شروط فتح منافذ تسويق الأسماك للشباب بقناة السويس

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:03 م
مزارع الاسماك
مزارع الاسماك
Advertisements
جمال صلاح الدين
دعا الإعلامى محمد غانم هيئة قناة السويس إلى الإعلان عن شروط فتح منافذ بيع الأسماك للشباب، وهو المشروع الذى أعلنت عنه الهيئة منذ عام وسرعان ما توقف بدون أى أسباب.

وأكد الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن عدد كبير من الشباب لا يعرفون من المسؤل عن فتح منافذ بيع الأسماك للشباب داخل الهيئة، ومن يملك أعطاء التصاريح والموافقة على فتح المنافذ بالمحافظات .

وأضاف غانم أن مشروع قناة السويس لإنتاج الأسماك يحتوى على 4 آلاف حوض ينتج القاروص والدنيس وجمبرى والحنشان والبورى وكل أنواع الأسماك البحرية، بإجمالى إنتاج 40 الف طن من الأسماك، لافتًا إلى أنه يعد فرصة كبيرة للشباب للمساهمة فى تسويق هذه الكميات العملاقة عبر فتح منافذ لها بالمحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

64 جنيها لـ كيلو قشر البياض.. أسعار الأسماك اليوم السبت 9 نوفمبر 2019

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. الطماطم والبصل أقل من 5 جنيهات للكيلو.. والبرتقال يصل لــ7 جنيهات.. وثبات الأسماك عند أسعار أمس.. والبلطي يسجل 30 جنيها للكيلو

أفضل برنامج تليفزيوني.. جامعة الأزهر تكرم الجدعان

بـ 100 جنيه فقط.. مشروع لتجارة نباتات الزينة

الخدمات البيطرية: مصر خالية من مرض اللسان الأزرق

أستاذ بجامعة المنوفية يبتكر مادة حيوية تضاعف إنتاج المحاصيل دون أسمدة

ترشيحاتنا

حذاء و فرو أحمر .. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مرور الجيزة: إغلاق شارع الهرم 10 ساعات على مدار يومين

وفاة الفنان إبراهيم فرح عن عمر يناهز 68 عاما

إلغاء دعم الخبز نهائيا بداية من يوليو 2020.. اعرف الحقيقة

تركيا تطالب بمشاركة قطر في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية

حالة الطقس لمدة أسبوع.. أمطار ورياح واستمرار موجة انخفاض درجات الحرارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذاء و فرو أحمر .. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بفستان ملفت.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

مكياج جذاب وفستان قصير.. ليلى علوي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور