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أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في إدلب السورية

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:15 م
إدلب السورية
إدلب السورية
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أ ش أ
دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى وقف فوري للقتال في إدلب السورية.. لافتة إلى أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين".

وقالت باشليه - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - إنه "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".

كانت الأمم المتحدة، قد أشارت - في وقت سابق - إلى أن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر، لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا، جراء القتال في محافظة إدلب.
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