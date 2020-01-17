خالد النبوي: الدافع الإنساني سبب مشاركتي في فيلم يوم وليلة

قال خالد النبوي إن سبب مشاركته في فيلم "يوم وليلة"، فكرة السيناريو الجديدة بالإضافة إلى وجود بنت من ذوي القدرات الخاصة في الفيلم.



الفيلم يشارك في بطولته كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد.



"يوم وليلة" من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.وتدور جميع أحداث فيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر.



يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مسلسل "ممالك النار" الذي تم طرحه في عام 2019.