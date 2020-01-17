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أخبار العالم

رئيس المخابرات السعودية السابق: مقتل سليماني لن يوقف إيران

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:30 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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أ ش أ
قال رئيس المخابرات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، "إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد (فيلق القدس) أظهرت لطهران أنها لا تستطيع الإفلات من استفزازاتها، لكن الضربة لن تمنعها من مواصلة أجندتها".

وأضاف تركي الفيصل- وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة - أن إخراج قاسم سليماني كان بالتأكيد خطوة مهمة للرد على الأقل على بعض طموحات إيران بعد أعمالها الاستفزازية للغاية في العام الماضي.

وأوضح أَن الهجمات على ناقلات النفط التي بلغت ذروتها بالهجوم على منشآت (أرامكو)، لم تجد أي رد، واستدرك "كان مقتل سليماني دعوة للحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية للاستيقاظ، وأنه لا يمكنهم النجاة من عواقب هذه الاستفزازات"، لافتا إلى أن القيادة الإيرانية لديها أجندة ومشروعا هذا المشروع هو أن تكون الممثل المهيمن للإسلام في العالم .

وأشار إلى أن طهران استخدمت وكلاء مثل (حزب الله) في لبنان والحوثيين في اليمن للمضي قدمًا بمشروعها ، مضيفًا "هذا سيستمر، ربما أقل كفاءة مما كان عليه عندما كان سليماني على قيد الحياة".

وحذر من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والعراق، قائلًا "إن الولايات المتحدة كان يجب أن تنسحب من أفغانستان في المراحل المبكرة عندما كان الانسحاب أكثر قابلية للتنفيذ مما عليه الآن"، مستشهدًا بـ "الفرصة الضائعة" بعد مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن في عام 2011.

وأردف "لقد رأينا أمريكا تسحب قواتها من العراق ثم تبدأ (القاعدة) عملياتها، وبعد ذلك تعود إلى العراق في ظل قيادة الجنرال ديفيد بترايوس، ولا أعرف أي نوع من المنظمات سيأتي، لكن سيكون بالتأكيد أكثر تعقيدًا وسفكًا للدماء أكثر مما هو عليه الحال مع القوات الأمريكية هناك".
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