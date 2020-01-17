محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين عقب صلاة الجمعة ويحذرهم من حروب الجيل الرابع

حرص اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، على التواصل مع عدد من المواطنين فور انتهائه من أداء صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامى بحى الزهور، من منطلق أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين حول العديد من الموضوعات التى تمس حياتهم اليومية.





وفى هذا السياق، استفسر اللواء عادل الغضبان من بعض المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم فى عدد من المجالات، وكذلك الاهتمام بالتعرف على مستوى الرضا والإدراك لدى المواطن نحو مختلف المشروعات التنموية والخدمية التى تتم على أرض المحافظة.





وشدد الغضبان على ضرورة تفعيل المشاركة الإيجابية للمواطن فى مواصلة إنجاز مختلف الأعمال التى من شأنها توفر سبل الراحة للمواطنين عند تقديم الخدمات وتواصل مسيرة التنمية فى المحافظة ، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت مشروعات قومية مهمة تحققت فى زمن قياسى ، والتى تعود على المواطن بتحقيق مزيد من الرخاء .





وعلى جانب آخر، اهتم اللواء عادل الغضبان بحث المواطنين على توعية أبنائهم بأهمية استغلال فرص العمل بالمنطقة الصناعية والاستثمار ، وذلك فى إطار تحقيق الاستفادة من المشروعات الصناعية والاستثمارية الضخمة التى تتم فى بورسعيد ، والتى تهدف لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.



