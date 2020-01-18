كريم إبراهيم نجم التنس الصاعد لـ صدى البلد: أدرس عرض الأهلي.. وأحلم بالأولمبياد.. وفيدرير مثلي الأعلى

كريم محمد إبراهيم لاعب نادي الجزيرة، وحدا من نجوم لعبة التنس الصاعدين بقوة في مصر، استطاع أن يجذب الأنظار مبكرا، وأن يتوج بالعديد من الجوائز، في البطولات الدولية والمحلية، في السنوات الأخيرة، وتوج كريم إبراهيم صاحب الـ 16 عاما، بالعديد من الكؤوس الدولية المحلية، منذ بداية مسيرته مع لعبة التنس في سن الـ 5 سنوات، أبرزها، بطولة الجمهورية للتنس موسم 2019 مرحلة فردي رجال، وبطولة النادي الأهلي المفتوحة للتنسس موسم 2016، وبطولة السليمانية الدولية، وبطولة الجامعة التونسية، وبطولة ليتل مو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.





ويستعد كريم إبراهيم لخوض بطولة " I T F" الدولية بتونس، المقرر انطلاقها غدا السبت.





تواصل " صدى البلد"، مع كريم إبراهيم وأجرى معه حوارا، قبل سفره إلى تونس، لخوض البطولة.





- في البداية كيف كانت بدايتك مع لعبة التنس؟

والدي لاعب تنس في وادي دجلة، كنت أذهب معه وأنا صغيرا في سن الخمس سنوات، واتدرب كثيرا، واكتشف مبكرا أن لدي موهبة، وبدأت أتمرن مع مدربين أخرين، حتى أصبحت رقم 1 على مواليد 8 سنوات.





ما هي أهم بطولة حصلت عليها؟

كانت بطولة ينظمها نادي الزهور، واستطعت التتويج بها وأنا في سن 8 سنوات.





ما هو تصنفيك حاليا؟

أنا رقم واحد على مستوى مصر تحت سن الـ 18 عاما، والثالث على العرب، ورقم 250 على العالم.





من هو مثلك الأعلى في التنس؟

روجر فيدرير، هو مثلي الأعلى في التنس، أعشقه كثيرا.





ما هي طموحاتك في الفترة المقبلة؟

أريد أن أسلك طريق لاعب مصري أسمه محمد صفوت كان زميلي في وادي دجلة العام الماضي وكنت أتمرن معه، هو شخص محترف يتعامل بجدية في التمرين، دائما ما يكون هدفه الاول في أي بطولة هو تحقيقها، حلمي هو اللعب في الأولمبياد يوما ما.





ما هي آخر جائزة توجت بها؟

آخر جائزة كانت في شهر 12، كانت بطولة دولية، كانت مقامة في مصر بنادي المعادي للرياضة واليخت، وتمكنت من الحصول عليها.





هل تم تكريمك مؤخرا؟

نعم تم تكريمي من اتحاد التنس برئاسة كابتن إسماعيل الشافعي؟





ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك؟

منذ ثلاث سنوات تقريبا، كانت أمر بحالة فنية سيئة، وكنت أخسر معظم المواجهات تقريبا، ودخلت في مشكلة مع المدرب، وفكرت في الابتعاد عن اللعبة وقتها، لكن أصحابي والدي أقنعوني بالعودة.





هل هناك خطة تسير عليها؟

نعم هناك خطة يتم وضعها كل عام، العام الماضي كنت احتل المركز الـ 500 على العالم، وتم وضع خطة من قبل المدرب شريق صبري، أن اصبح ضمن أول 300 على العالم، وبالفعل تواجدت في المركز رقم 250.





هل تملك عروضا في الفترة الحالية؟