أخبار الرياضة.. مصطفى محمد يرفض الأهلي.. وكلوب ينهي أزمة محمد صلاح وساديو ماني

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:فاجئ السنغالي إليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنضم حديثًا الجميع بظهوره ببدلة في ظهوره الأول داخل القلعة الحمراء.عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق لفيربول الإنجليزي، أن واقعة مباراة بيرنلي في البريميرليج، شهدت أزمة بين نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني.أكد هشام حنفي عضو اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي، أن إداراة القلعة الحمراء، حاولت التعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك الحالي، منذ ثلاث سنوات، لكن اللاعب رفض بسبب انتمائه للأبيض.اكتفي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن بنود التقرير الذي أعده الدولى إبراهيم نور الدين الخاص بلقاء الاتحاد السكندرى وبيراميدز مساء أمس الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 فى الدورى الممتاز.شيع الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد اليوم جثمان ناشئ النادي المصرى عبد الرحمن هاني حمدان إلي مثواه الأخير عقب صلاة الجمعة والذى وافته المنية مساء أمس.أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن تعرض الجزائري رياض محرز لاعب الفريق، لإصابة، يعد أمر مستحيلا، بسبب عدم امتلاك اللاعب لأي عضلات.