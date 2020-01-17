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رياضة

أخبار الرياضة.. مصطفى محمد يرفض الأهلي.. وكلوب ينهي أزمة محمد صلاح وساديو ماني

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:27 م
محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:

بادجي يفاجئ الجميع في الظهور الأول بالتتش

فاجئ السنغالي إليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنضم حديثًا الجميع بظهوره ببدلة في ظهوره الأول داخل القلعة الحمراء.

كارتيرون يشيد بأداء لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز في مباراة المصري

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

كلوب: أنهيت أزمة محمد صلاح وساديو ماني بهذه الطريقة

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق لفيربول الإنجليزي، أن واقعة مباراة بيرنلي في البريميرليج، شهدت أزمة بين نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني.

هشام حنفي: الأهلي حاول خطف مصطفى محمد.. واللاعب رفض لهذا السبب

أكد هشام حنفي عضو اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي، أن إداراة القلعة الحمراء، حاولت التعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك الحالي، منذ ثلاث سنوات، لكن اللاعب رفض بسبب انتمائه للأبيض.

وليد أزارو يخوض مرانًا خفيفًا بـ الأهلي

اكتفي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

صدى البلد ينشر تقرير حكم مباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن بنود التقرير الذي أعده الدولى إبراهيم نور الدين الخاص بلقاء الاتحاد السكندرى وبيراميدز مساء أمس الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 فى الدورى الممتاز.

الآلاف يشيعون جثمان ناشئ المصرى عبد الرحمن هاني حمدان .. صور

شيع الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد اليوم جثمان ناشئ النادي المصرى عبد الرحمن هاني حمدان إلي مثواه الأخير عقب صلاة الجمعة والذى وافته المنية مساء أمس.

جوارديولا: من المستحيل أن يصاب رياض محرز

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن تعرض الجزائري رياض محرز لاعب الفريق، لإصابة، يعد أمر مستحيلا، بسبب عدم امتلاك اللاعب لأي عضلات.
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