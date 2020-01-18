عيش الحياة بسعادة .. 5 نصائح تمكنك من تخطى الصدمة العاطفية دون معاناة .. 3 انواع من الرجال الارتباط بهم يجلب المتاعب والألم

يتعرض الكثير من الشباب والفتيات فى مقتبل العمر للصدمات العاطفية والانفصال عن شريك الحياة وقد يأتي هذا الأمر بعد مرور سنوات طويلة من العشرة والزواج ما يجعل الفرد يشعر بالاحباط والانكسار واليأس.

نكشف فى هذا التقرير عن اهم الطرق التى تساعهد فى التغلب على الصدمات العاطفية بعد تجربة الحب الفاشلة و لتجنب الوقوع فى خطأ مرة اخرى.

وعرض موقع "chopratreatmentcenter" أن هناك 5 خطوات بسيطة للشفاء من الصدمة العاطفية.

كن على استعداد للشفاء





يمكن أن تكون الرغبة في الشعور بالتحسن أفضل وسيلة تاخد بيدك لطريق الشفاء.. لا تستسلم للأفكار التى تحاول إخبارك بوجود شيء خاطئ معك: حاول أنك تؤكد لنفسك ان ماحدث في صالحك .





قبول الدعم من الأحباب

من المهم التواصل مع الآخرين بانتظام وتجنب الجلوس منفردا فى الغرفة والانعزال نفسك. يستغرق الأمر قرية إن إحاطة نفسك بأولئك الذين يحبوك ويحترموك ويتعاطفون معك فهذه أفضل طريقة لتضميد الجراح.





طلب ​​مساعدة المهنيين المدربين

قد ترغب في البحث عن آراء الخبراء والحصول على مساعدة من شخص مدرب في مجال الصدمة العاطفية، الذي تشعر بالراحة والثقة به وقد تركز العلاجات على التعليم ، وتقنيات إدارة الإجهاد، وإطلاق ذكريات الجسم ، والعواطف المكبوتة التي تسبب الألم البدني والنفسي.





التأمل واليقظة

التأمل يساعد على تهدئة ثرثرة العقل، للسماح لك بتجربة الحكمة والقبول وتقدير جديد للحياة. يتم تخزين الصدمات العاطفية داخل الجسم، لذلك بالإضافة إلى جلسات العلاج، يستفيد الجسم بشكل كبير من الدخول إلى لحظات غير مدروسة وممارسة الذهن.





دمج الرياضة في الروتين اليومي

اليوجا وغيرها من الرياضات وتطلق الاندورفين ، وتجعل الناس تشعر بالأمان والاستقرار. من الضروري التأكد من مشاركة بانتظام في التمارين الرياضية للمساعدة في خلق مشاعر إيجابية تم هدمها من الصدمة العاطفية.





حب نفسك

أحبب نفسك بما يكفي للاعتقاد بأنك تستحق ملاذًا من الألم والمعاناة. مع الإيمان والرغبة في اتخاذ الخطوات الصحيحة ، ستختبر مستويات جديدة من الفرح والتقدير والحيوية بمجرد الشفاء.





قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية، إن أنواع الزواج متعددة، ومنها الناجح والفاشل، ولكن يوجد بعض العلاقات أو الأنواع تتسم بالفشل وتؤدي إلى الطلاق منذ البداية.





وأضاف الدكتور محمد هاني لـ"صدى البلد"، أن أول أنواع الزواج الذي يؤدي إلى الفشل، هو زواج الفتاة من رجل متزوج، حيث يكون بنسبة كبيرة بدافع تحسين الحالة المادية، وتأمين المستقبل، وفي هذه الحالة، يندرج الزواج تحت مسمى "السبوبة"، فهي تتزوج من هذا النوع دون النظر إلى كبر السن أو عدد الأبناء، أو المستوى العقلي والفكري.





وأوضح استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية، أن ثاني نوع من الزواج الفاشل، أو الذي يؤدي للطلاق في بداية العلاقة، هو زواج فتاة لم يسبق لها الزواج من رجل مطلق، فتكون العلاقة قائمة على المقارنات، وعدم التوافق الفكري، كما أنه لا يكون لدى الفتاة الخبرة الكافية في تأسيس أسرة على عكس الرجل المطلق والذي قام بالفعل بالزواج مسبقًا.





وكشف أن النوع الثالث من الزواج الفاشل والذي يؤدي إلى الطلاق، هو تزوج الفتاة من رجل بفارق سن كبير، لافتا إلى أنه في بداية العلاقة العاطفية أو الزوجية لا تظهر عيوب فارق السن، ولكنها تظهر مع مرور الوقت، فالرجل يدخل في مرحلة النضج، بينما تكون الفتاة في مرحلة تحتاج لأمور أخرى وأن تعيش سنها الحقيقية.





وأكد أن تلقيب الرجل لزوجته أو العكس بكلمة بابا أو ماما كما هو شائع في الكثير من الأسر المصرية، يعتبر من الأخطاء الفادحة بين الأزواج، حيث يشعران مع الوقت أنهما بالفعل أب وأم وتختفي المشاعر فيما بينهما، فالعلاقة الزوجية هي حب واحتواء.



