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أخبار العالم

سياح أجانب يفرون من فندق تركي لهذا السبب

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:00 م
فندق أوفا التركي
فندق أوفا التركي
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شيماء مصطفى

أثار فندق تركي، استياء النزلاء الذين حجزوا فيه، وذلك عقب ذهابهم إليه وصدمتهم مما وجدوه عليه، بعد بيعه لمشتر آخر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اكتشف السياح، أن الفندق الذي يعرف باسم "أوفا" يسيطر على إدارته متشددون وضعوا قواعد تعتدي على حرية النزلاء من منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ووجوب تستر السيدات أثناء قضاء يومهن بحمام السباحة.

وقال السائح البريطاني بول روجرز، الذي ظل يقيم بانتظام في فندق "أوفا": "من المؤسف جدًا أن نسمع أن فندقا قد بيع. قابلت الكثير من الناس الرائعين هناك".

وأشارت النزيلة سارة روبينز: 'لقد أمضيت مع أسرتي تسع سنوات رائعة في المنتجع.. فمنذ زواجي وأنا أتوجه إلى هذا الفندق.. كان المالكون من الناس اللطفاء، وسنفتقد المنتجع حقًا".

ومن جهتها، قدمت إحدى الشركات السياحية اعتذارا لعملائها الذين حجزوا للإقامة في الفندق، مؤكدة أنها على اتصال بهم لتقديم بدائل أخرى.
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