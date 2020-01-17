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رياضة

رسميا.. مهاجم المنيا ثاني صفقات جمهورية شبين الشتوية

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:01 م
نادي جمهورية شبين
نادي جمهورية شبين
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عبدالله هشام
نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين والجهاز الفني بقيادة سمير كمونة في التعاقد رسميًا مع اللاعب وائل علي مهاجم المنيا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم .

وتم التعاقد مع اللاعب في حضور محمود الخياط المشرف علي الكرة وأمين الصندوق وسيف عبدالعزيز عضو مجلس الادارة وسمير كمونة المدير الفني للفريق ووكيل اللاعب .

ويعد وائل علي من المهاجمين المميزين وكان هداف جمهورية شبين في آخر موسمين قبل الانتقال لنادي المنيا في مطلع الموسم الجاري وسبق له اللعب مع نادي الجونة والأسيوطي واتحاد الشرطة. 

جدير بالذكر أن فريق جمهورية شبين يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني برصيد 14 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 27 نقطة .
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