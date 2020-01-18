محمد بدراوي: تحسين مستوى معيشة المواطن مرهون بالاقتصاد الجزئي

قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تقرير الأمم المتحدة عن الاقتصاد المصري وسرعة نموه؛ مبشر، ويدعو للتفاؤل، لكن هناك خطوات كثيرة حتى يتطور على المستوى الجزئي ويشعر به المواطن.



وأوضح "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سرعة النمو الاقتصادي تنعكس على الاقتصاد الكلي للدولة، أما الاقتصاد الجزئي والمتمثل في الزراعة وتطور قطاع السياحة والتصنيع فما زال أمامنا خطوات كثيرة حتى يتطور هذا الاقتصاد والذي سيؤثر على مستوى معيشة المواطن ودخله الشهري.



وشدد النائب على أن هدف الاقتصاد الأول هو تحسين مستوى المجتمع بجانب تحسن مستوى مواطنيه، معربا عن أمله في أن يشعر المواطن بثمار التحسن الاقتصادي خلال وقت قريب.



وأكد تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمى لعام 2020، أن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا نسبيا، يقدر بـ 5.5 % خلال عام 2019، متوقعا أن تسجل مصر نموا اقتصاديا نسبته 5.8% فى عام 2020، بفضل التعافى القوى للطلب المحلى وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.



وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن آفاق النمو الاقتصادى لسنة 2020 على الصعيد العالمى، رهينة الحد من النزاعات التجارية وحالة عدم اليقين، متوقعا أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودا أو تراجعًا فى نصيب الفرد من الدخل خلال العام الحالي.



وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى سجل أقل معدل نمو سنوى خلال عقد من الزمان، بلغ 2.3 % خلال عام 2019 ، وتوقع التقرير إمكانية أن يتراوح معدل النمو الاقتصادى لعام 2020 ، بين 2.5 % و 1.8%.