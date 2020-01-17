الرقابة المالية: ارتفاع عقود التأجير التمويلى لـ 48 مليار جنيه خلال 11 شهرا





ولمعرفة تصنيف عقود التأجير التمويلى وفقا للنشاط، والحصص السوقية لشركات التأجير التمويلى خلال نوفمبر 2019 والفترة من يناير حتى نوفمبر 2019 يمكنك الاطلاع على الانفوجراف التالى:



أولا مؤشرات التأجير التمويلى عن شهر نوفمبر 2019



كشف التقرير أن إجمالى عدد عقود الخاص بنشاط التأجير التمويلى سجلت 209 عقود مقابل 291 عقدا خلال نوفمبر 2019 بتراجع 28.7%، فيما بلغت إجمالي قيمة العقود نحو 2.817.6 مليار جنيه مقابل 5.311.3 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى بنسبة انخفاض 86% .



ثانيا: مؤشرات التأجير التمويلى "تراكمى"عن الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019



أوضح التقرير أن إجمالي عدد العقود 2639 عقدا مقابل 1072 عقدا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2018 بزيادة 33.% فيما بلغت إجمالي قيمة العقود نحو 48.141.5 مليار جنيه مقابل 34.553.3 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى بنسبة ارتفاع 39.3%.



أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرا عن أهم مؤشرات قطاع التأجير التمويلى خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019.