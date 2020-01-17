شاهد.. أحدث ظهور للفنانين محمد رياض وياسر جلال

نشر الفنان ياسر جلال، صورة تجمعة بالفنان محمد رياض من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



وعلق ياسر جلال على الصورة قائلا: "جمعة مباركة ❤🤲 ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



احلى ناس - المحترمين - جمعة مباركة



وشارك الفنان ياسر جلال ومحمد رياض فى بطول مسلسل رحيم الذى صدر في 2018 من إنتاج شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، وإخراج محمد سلامة وتأليف محمد إسماعيل أمين، وبطولة كل من نور وحسن حسني وطارق عبد العزيز.