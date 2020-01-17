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أخبار البلد

حكاية 48 ساعة داخل معهد ناصر للطبيبة الثالثة ضحية ميكروباص المنيا

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
الطبيبة نورا كمال عبداللطيف، ضمن الطبيبات اللاتي توجهن إلي المعهد القومي للتدريب بالعباسية للمشاركة في الدورة التدريبية لمبادرة صحة المرأة.

الدورة التدريبية كانت إلزامية بناء على تعليمات مسئولي وزارة الصحة، حيث أكدوا أنه لا يوجد سبيل أمام الطبيبات إلا الحضور للدورة أو النقل خارج المحافظة.

صرخات وتوسل من الطبيات إلي مسئولي صحة المنيا لرفع الأمر إلى مسئولي الوزارة من أجل التخفيف عليهن، وإرسال المدرب إلى المنيا ليحصلن على الدورة التدريبية التي لا يعرفن الغرض منها حتى الآن، لاسيما أنهن حصلن على تدريب أكثر من مرة والمبادرة ليست جديدة عليهن.


لم يشفع توسل الطبيبات، حتي اللاتي عندهن أطفال أو حوامل، حيث جاء الرد القاطع من الوزارة «الحضور أو التحقيق والنقل».

وجاء فرمان وزارة الصحة بالحضور، لتبدأ رحلة الموت مع انقلاب الميكروباص الذي كان يقل الطبيبات، وينتج عن الحادث وفاة اثنين من زهرة الأطباء إحداهن كانت عروسة لم يتجاوز على حفل زفافها سوى شهرين، وأخرى من المصابات كانت حاملا لينفجر الرحم.

اليوم في تمام الحادية عشر ظهر اليوم التحقت الطبيبة نورا كمال عبداللطيف، بزميلتيها اللتين توفين أثناء الحادث، والمصادفة أن وقت دخولها في معهد ناصر الحادية عشر 35 دقيقة هو نفس توقيت الوفاة، حيث لم يمر وجودها في الرعاية سوى 48 ساعة فقط.

وأكد مصدر داخل المعهد في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الطبيبة نورا كمال كانت تتلقى العلاج عقب إصابتها بنزيف في المخ بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.

وأصدرت نقابة الأطباء بالمنيا بيانا بشأن الحادث الأليم بالكريمات.

ونعت النقابة في بيانها الضحايا ودعت للزميلات المصابات بسرعة الشفاء.

وأوضح البيان أنه فور وقوع الحادث انتقل مجلس نقابة أطباء المنيا إلى المستشفيات المحول إليها ضحايا الحادث للإسراع في إنهاء إجراءات دفن الشهيدتين ومتابعة علاج المصابات.
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