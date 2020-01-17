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فن

يا راجل يا طيب.. أمير كرارة ينعى الفنان إبراهيم فرح

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:21 م
أمير كرارة
أمير كرارة
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قسم الفن
حرص الفنان أمير كرارة على نعي الفنان الراحل إبراهيم فرح، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 17 يناير، عن عمر يناهز 68 عامًا.

ونشر أمير كرارة، صورة للراحل إبراهيم فرح، يظهر فيها على بوستر فيلم «حرب كرموز» الذي جمعهما معًا، وعلق قائلًا: «الله يرحمك يا راجل يا طيب».

وتوفي الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، اليوم الجمعة داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عم عمر يناهز 68 عاما.

كان إبراهيم فرح، قد تعرض مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.
يا راجل يا طيب.. أمير كرارة ينعى الفنان إبراهيم فرح
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